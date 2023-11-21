Розвідка Британії: Росія, ймовірно, готує простір для зимових ударів по інфраструктурі України

Росія, ймовірно, готує простір для можливих зимових ударів по інфраструктурі України, заявила розвідка Великої Британії.

«У період з 18 по 19 листопада 2023 року Росія запустила близько 50 ударних безпілотних літальних апаратів Shahed іранської розробки, головним чином у бік Києва. Їх запускали хвилями по двох напрямках – від Курська і Краснодара. Однією з цілей Росії, ймовірно, було виснажити протиповітряну оборону України, сформувати бойовий простір перед можливою зимовою кампанією ударів по енергетичній інфраструктурі України», – йдеться в повідомленні, яке цитує Міноборони Британії.

У розвідці зауважили, що Росія вже майже два місяці утримується від запусків своїх головних крилатих ракет повітряного базування із важких бомбардувальників, «що, ймовірно, дозволило їй створити значні запаси цієї зброї».

«Росія, швидше за все, використає ці ракети, якщо повторить минулорічні спроби знищити критичну інфраструктуру України», – наголосили у розвідці.

Розвідка Британії і раніше заявляла, що російські військові можуть готуватися до атак на енергетику України взимку.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

У липні Міністерство енергетики України повідомило, що готується до можливих російських атак наступного опалювального сезону.