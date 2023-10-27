РФ нарощує виробництво авіації для війни: що про це відомо і чим може відповісти Україна

РФ нарощує виробництво військової авіації і ремонт стратегічних бомбардувальників

РФ накопичує боєприпаси для атак по об'єктах критичної інфраструктури України взимку, – вважає розвідка Великої Британії. А журналісти-розслідувачі проєкту Радіо Свобода СХЕМИ з'ясували, що Росія активно нарощує виробничі потужності дронів, авіації та боєприпасів.

До чого готуватися Україні? Та чи є чим відповідати?

«Антиукраїнський союз»: Росія, Китай, КНР...?

Китай не братиме участь у зустрічі щодо обговорення «української формули миру», яка стартує вихідними на Мальті, повідомляє Bloomberg. На думку оглядачів, це буде неабияким розчаруванням для президента України Зеленського.

Що означає ця відмова Пекіну та яка його роль у відносинах Києва та Москви?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

Орбан і Фіцо: «троянські коні» Путіна в Євросоюзі?

Жодної військової допомоги від Фіцо та блокування Орбаном чергового пакету допомоги Україні. Що робитиме ЄЄ із проросійською політикою прем'єрів Словаччини та Угорщини та наскільки цей «союз» зможе завадити військовій підтримці України?

Радіодиктант національної єдності на знання мови

Україна написала радіодиктант національної єдності на знання мови. Водночас, майже половина українців впевнені, що в країні є дискримінація за мовною ознакою. Про що йдеться, хто нарікає на порушення своїх прав та в яких сферах?

Про це у розмові із мовним омбудсменом.