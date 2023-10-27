Прем’єр Угорщини Орбан заявляє, що стратегія ЄС щодо України «провалилася»

Стратегія Європейського Союзу щодо війни в Україні «провалилася», і блок повинен створити план Б, оскільки українці не переможуть на передовій, заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан угорському державному радіо.

Як пише Reuters, Орбан, виступаючи в Брюсселі на полях саміту ЄС, сказав, що йде «велика боротьба», особливо за підтримку України. Він заявив, що не бачить причин для того, щоб Угорщина надсилала гроші своїх платників податків на підтримку України.

«Ми виявили, що ця пропозиція не була належним чином опрацьована і не була придатною для того, щоб стати основою для серйозних переговорів, тому ми відхилили її. Це була велика битва, особливо в українському питанні», – сказав Орбан.

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За його словами, найбільша проблема полягає в тому, що стратегія Брюсселя направити гроші та військову допомогу Україні для боротьби з Росією зазнала краху.

«Сьогодні всі знають, але не наважуються сказати вголос, що ця стратегія провалилася. Очевидно, що це не спрацює... українці не переможуть на передовій», – сказав прем’єр Угорщини.

Як повідомляють джерела Радіо Свобода, Угорщина є єдиною країною, яка під час дискусій на саміті лідерів ЄС виступила проти надання 50 млрд євро макрофінансової допомоги Україні.

Очільники 27 країн-членів Євросоюзу зібралися у Брюсселі на дводенний саміт. Допомога Україні – одне з питань порядку денного.

Очікується, що лідери 27 країн-членів Євросоюзу на саміті у Брюсселі засвідчать військову підтримку Україні, в тому числі, через задоволення нагальних військових потреб у її протистоянні агресії РФ.