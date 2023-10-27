Німеччина передала новий пакет військової допомоги – Україна отримала ще одну систему IRIS-T

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, який, серед іншого, включає систему IRIS-T SLM.

Як повідомляє німецький уряд, також до нового пакета увійшли додаткові ракети до Ракети IRIS-T SLS, радіолокаційна система TRML-4D; 4 БТР, боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II, 8 розвідувальних дронів Vector, чотири контрбатарейні радари GO 12, 5 тисяч снарядів 155 мм та інше.

Берлін уже передав Україні три зенітно-ракетні комплекси IRIS-T SLM.

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ППО наземного базування IRIS-T використовують модифіковані ракети «повітря-повітря». Вони існують у двох модифікаціях – малого (SLS) та середнього (SLM) радіусу дії.