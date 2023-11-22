«Фокус на підготовці до зими». 17-а зустріч «Рамштайн» відбудеться 22 листопада

17-а зустріч Контактної групи з питань оборони України відбудеться вдень 22 листопада в онлайн-форматі.

Раніше начальник Управління преси й інформації Міноборони Ілларіон Павлюк повідомив, що наступне засідання в форматі «Рамштайн» зосередиться на підготовці до зими.

«Буде фокус на підготовці до зими – ППО, артилерія, боєприпаси. Але потреби завжди залежать від того, що потрібно воїнам на фронті. І вони постійно уточнюються», – повідомив Павлюк.

Перед черговою зустріччю «Рамштайну» в Києві перебували міністри оборони США і Німеччини Ллойд Остін і Боріс Пісторіус. Вони оголосили про нові пакети військової підтримки України й обговорили з владою ситуацію на полі бою і поточні потреби українських військових.

У складі американської делегації в Києві також були командувач Європейського командування Збройних сил США і верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі.

Візит Ллойда Остіна до України 20 листопада відбувався на тлі відсутності додаткового фінансування США для допомоги Україні. Пентагон вже неодноразово закликав Конгрес США схвалити фінансування для підтримки України. У Міноборони США зазначали, що останнім часом пакети допомоги для України були меншими, оскільки відомство не має додаткового фінансування.

На 16-ій зустрічі Контактної групи з питань оборони України й форматі «Рамштайн», що відбулася в Брюсселі 11 жовтня, учасники зосередилися насамперед на протиповітряній обороні України і боєприпасах для неї.

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