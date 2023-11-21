Пісторіус: Німеччина надасть Україні пакет військової допомоги на 1,3 мільярда євро

Німеччина надасть Україні пакет військової допомоги на 1,3 мільярда євро – про це заявив журналістам міністр оборони країни Боріс Пісторіус під час візиту до Києва.

«Маю честь оголосити про новий пакет допомоги в рамках мого візиту сюди. І до цього пакета, звісно ж, увійшли чотири системи IRIS-T SLM, артилерійські боєприпаси 155, а також протитанкові міни», – цитують міністра інформаційні агенції.

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Міністр оборони Німеччини Боріус Пісторіус прибув до Києва з неанонсованим візитом 21 листопада.

У жовтні цього року міністр оборони України Рустем Умєров за підсумками зустрічі в Брюсселі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, повідомив про плани двох держав розширити оборонно-промислову співпрацю.