Шольц запевнив, що «готовий до нових переговорів із Путіним»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що він «готовий до нових переговорів» із президентом РФ Володимиром Путіним. Однак це «матиме сенс» тільки в тому разі, якщо Путін «буде готовий діяти», пише Sueddeutsche Zeitung.

Шольц закликав Путіна «зробити перший крок до можливого мирного врегулювання в Україні».

«Він (президент Росії Володимир Путін – ред.) має вивести війська. Однак наразі немає жодних ознак того, що це станеться. Путін не повинен домогтися успіху у своїй меті – використовувати силу для анексії частини сусідньої країни», – наголосив канцлер.

Востаннє Шольц і Путін розмовляли телефоном 2 грудня 2022 року. Канцлер неодноразово заявляв, що він «принципово готовий до подальших переговорів, але водночас необхідно, щоб з боку Путіна були помітні зрушення».

Шольц укотре запевнив Україну в тому, що «допомогу в обороні від російського вторгнення надаватимуть стільки, скільки буде потрібно».