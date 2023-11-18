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Шольц запевнив, що «готовий до нових переговорів із Путіним»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що він «готовий до нових переговорів» із президентом РФ Володимиром Путіним
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що він «готовий до нових переговорів» із президентом РФ Володимиром Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що він «готовий до нових переговорів» із президентом РФ Володимиром Путіним. Однак це «матиме сенс» тільки в тому разі, якщо Путін «буде готовий діяти», пише Sueddeutsche Zeitung.

Шольц закликав Путіна «зробити перший крок до можливого мирного врегулювання в Україні».

«Він (президент Росії Володимир Путін – ред.) має вивести війська. Однак наразі немає жодних ознак того, що це станеться. Путін не повинен домогтися успіху у своїй меті – використовувати силу для анексії частини сусідньої країни», – наголосив канцлер.

Востаннє Шольц і Путін розмовляли телефоном 2 грудня 2022 року. Канцлер неодноразово заявляв, що він «принципово готовий до подальших переговорів, але водночас необхідно, щоб з боку Путіна були помітні зрушення».

Шольц укотре запевнив Україну в тому, що «допомогу в обороні від російського вторгнення надаватимуть стільки, скільки буде потрібно».

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