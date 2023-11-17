ОП: Україна почала переговори з Німеччиною щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки

Почався перший раунд переговорів з Німеччиною про двосторонню угоду щодо гарантій безпеки для України – про це заявив Офіс президента 17 листопада.

За повідомленням, переговорну групу від України очолив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

«Німеччина – наш надійний партнер та один із лідерів фінансової, військової та гуманітарної допомоги Україні. Без Німеччини неможливо уявити дієвість гарантій безпеки, а також майбутнє членство України у євроатлантичній спільноті. Саме тому початок двосторонніх безпекових переговорів із Німеччиною такий важливий», – заявив він.

Читайте також: Бербок анонсувала «значне розширення» підтримки України з боку Німеччини

ОП додає, що сторони обмінялися баченням підходів до потенційних гарантій безпеки та узгодили план подальших дій.

Німеччина стала шостою країною «Групи семи», з якою Україна почала двосторонні переговори.

Гарантії безпеки є частиною поточних переговорів між лідерами НАТО щодо того, щоб Україна не зазнала нових нападів з боку Росії після закінчення війни.