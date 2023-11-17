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ОП: Україна почала переговори з Німеччиною щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки

Переговорну групу від України очолив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква
Переговорну групу від України очолив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква

Почався перший раунд переговорів з Німеччиною про двосторонню угоду щодо гарантій безпеки для України – про це заявив Офіс президента 17 листопада.

За повідомленням, переговорну групу від України очолив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

«Німеччина – наш надійний партнер та один із лідерів фінансової, військової та гуманітарної допомоги Україні. Без Німеччини неможливо уявити дієвість гарантій безпеки, а також майбутнє членство України у євроатлантичній спільноті. Саме тому початок двосторонніх безпекових переговорів із Німеччиною такий важливий», – заявив він.

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ОП додає, що сторони обмінялися баченням підходів до потенційних гарантій безпеки та узгодили план подальших дій.

Німеччина стала шостою країною «Групи семи», з якою Україна почала двосторонні переговори.

Гарантії безпеки є частиною поточних переговорів між лідерами НАТО щодо того, щоб Україна не зазнала нових нападів з боку Росії після закінчення війни.

За підсумками саміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі в липні члени НАТО підтвердили намір прийняти Україну до НАТО, заявлений на саміті 2008 року в Бухаресті, зазначаючи, що Україна є «дедалі більш взаємосумісною та політично інтегрованою з Альянсом і добилася значного прогресу на шляху реформ».

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