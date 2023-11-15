Єрмак обговорив у США посилення санкцій та конфіскацію активів РФ

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся у Вашингтоні з координатором Державного департаменту США з питань санкцій Джеймсом О’Браєном і заступником помічника державного секретаря США з питань Європи та Євразії Крісом Смітом, повідомляє 15 листопада сайт глави української держави.

«У звʼязку з наближенням зими та зростанням загрози посилення ракетного терору з боку Росії представники української делегації поінформували американську сторону про першочергові інвестиційні проєкти в енергетичній сфері та наголосили на важливості запровадження страхування інвестицій», – ідеться в повідомленні.

Учасники зустрічі відзначили необхідність посилення спільного з Євросоюзом санкційного тиску на Росію та контролю за дотриманням уже впроваджених обмежень, зокрема щодо збереження стелі ціни на російську нафту.

«Також було обговорено конфіскацію російських суверенних активів з метою спрямування їх на відбудову в Україні», – інформує сайт президента України.

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Раніше цього місяця Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США схвалив законопроєкт щодо використання заморожених активів РФ на користь України. Радник президента України з економічних питань Олег Устенко в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) припустив, що Росія буде намагатися оскаржувати рішення щодо передачі активів у судах, як раніше намагалася приховувати кошти.



«Є два варіанти шляхів використання цих коштів. Перший – золотовалютні активи, прибутки які на них отримані, будуть передані Україні, а друге – це власне тіло цього активу – теж буде передано. Перше буде передано набагато швидше, ніж друге. Одна річ – використовувати прибуток, інша – активи. В США є повний консенсус щодо того, що має бути повна компенсація з боку агресора. Якщо цих коштів не вистачить, то Росія буде вимушена виплачувати репарації», – вважає Устенко.

У жовтні робоча група з питань російських еліт, довірених осіб та олігархів (REPO), створена «Групою семи», заявила про заморожені російські активи на близько 280 мільярдів доларів.

У Державному департаменті заявляли, що Сполучені Штати та їхні європейські партнери шукають можливості використати заморожені російські активи для відновлення України.