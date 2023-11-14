Малюська: уряд погодив два законопроєкти, ухвалення яких рекомендувала Єврокомісія

Міністр юстиції Денис Малюська заявляє, що уряд погодив два законопроєкти, ухвалення яких рекомендувала Єврокомісія для початку переговорів про вступ до ЄС.



Йдеться про законопроєкти щодо збільшення кількості співробітників НАБУ на 300 осіб (поетапно, по сто протягом кожного з наступних років), а також щодо виключення окремих положень із закону про запобігання корупції, що зменшують ефективність механізму декларування активів.

У КМУ уточнили, що законопроект щодо НАБУ передбачає поетапне збільшення кількості співробітників на 300 осіб – з 700 до 1000 осіб, передбачивши, зокрема, збільшення кількості осіб начальницького складу з 500 до 750 осіб.



«Схвалення цих двох законопроєктів означатиме виконання одразу двох з чотирьох ключових рекомендацій, які надала нам Єврокомісія у своєму звіті щодо розширення. Будемо прохати народних депутатів та профільний комітет розглянути ці ініціативи у пріоритетному порядку», – написав Малюська на своїй сторінці в фейсбуці.

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8 листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори з Україною про вступ до ЄС. Президентка комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала 90% рекомендацій, які дав ЄС, надаючи статус кандидата в червні 2022 року.

Зі звіту випливає, що Єврокомісія вважає повністю виконаними чотири з семи критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. У документі йшлося про те, що «Україна все ж повинна прийняти закон про збільшення штатного розкладу НАБУ та вилучити із закону про запобігання корупції норми, які обмежують повноваження НАЗК продовженням перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та обмеження повноважень НАЗК щодо перевірки майна, придбаного декларантами до вступу на державну службу».

Україна сподівається, що ці переговори розпочнуться на початку 2024 року.