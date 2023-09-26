У НАБУ заявили про розроблений законопроєкт щодо чисельності слідчих, документ вже готовий до подання у Раду

Заступниця директора Національного антикорупційного бюро України Поліна Лисенко заявляє про розроблений законопроєкт щодо діяльності бюро, документ вже готовий до подання у Верховну Раду. Про це вона заявила в ефірі Свобода Live.

«Ми як Національне антикорупційне бюро України вдячні нашим міжнародним партнерам за те, що нас почули... Стосовно плюс 300 детективів. Це ініціатива, цей законопроєкт вже розроблений в НАБУ. Він наразі вже готовий для подання в парламент. Наскільки це реально? Звісно, плюс 300 людей для НАБУ – це не є достатньо. Я маю на увазі, що це не є багато. Але це є достатньо для того, щоб покрити той дефіцит кадровий, який ми наразі відчуваємо. Зверну увагу на те, що в розробленому законопроєкті, де сказано про плюс 300 співробітників НАБУ, ми розуміємо про те, що це фактично половина від складу, який нині існує, що це може бути навантаженням додатковим на державний бюджет, який зараз відчуває дефіцит у грошах», – заявила вона.

Тому, за її словами, пропонується розділити наповнення штату НАБУ новими співробітниками на декілька етапів – на 3 роки.

«Для того, щоб, по-перше, не перевантажувати державний бюджет України, а по-друге, все ж таки покривати той кадровий дефіцит, який існує в НАБУ. Тобто важливо, що цих 300 людей не з’являться в НАБУ одномоментно. Це буде поступове збільшення штату», – зазначила представниця бюро.

Лисенко нагадала, що конкурс на посаду детектива є тривалим процесом, і у разі внесення змін в закон про НАБУ це не означатиме, що «завтра у нас з’явиться плюс 300 співробітників нових».

Згідно з чинним законодавством, гранична чисельність центрального та територіальних управлінь НАБУ становить 700 осіб, у тому числі не більше від 500 осіб начальницького складу. Структура та штатний розклад затверджуються директором бюро.

Напередодні видання «Українська правда» повідомило, що Білий дім відправив на адресу Координаційної платформи донорів лист із переліком реформ, які повинна зробити Україна для продовження надання їй допомоги. Серед іншого, у листі йшлося, що на найближчі три місяці пріоритетом для України має бути збереження незалежності НАБУ, надання бюро права на прослуховування, а також збільшення кількості слідчих щонайменше на 300 осіб.

У серпні голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада може у цьому році схвалити законопроєкт щодо збільшення чисельності працівників НАБУ, але по факту це запрацює лише з 2024 року.