Уряд унормував продаж арештованих активів за кордоном – АРМА планує почати з яхти Медведчука

Кабінет міністрів вніс зміни в процедуру продажу арештованих активів, зробивши можливим їх продаж за кордоном – про це заявило Національне агентство з питань розшуку та менеджменту активів 14 листопада.

За повідомленням, відповідні зміни уряд вніс у постанови №719 та №558. За новими правилами, арештоване майно буде продаватися тільки на електронній платформі Prozorro за нормами європейського законодавства.

За словами голови АРМА Олени Думи, зміни дозволять «повернути довіру до конкурсів з реалізації арештованих активів та, відтак, прискорити темпи наповнення державного бюджету в умовах війни».

Також рішення означає, що продаж арештованих активів за кордоном вперше унормований, пояснюють у Агентстві.

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«Ініційовані АРМА норми відкривають можливість розпочати процедури щодо здійснення продажу 92-метрової яхти Royal Romance, що належить сім’ї Віктора Медведчука та знаходиться у Хорватії», – повідомляє пресслужба відомства.

Йдеться про яхту, яку Личаківський районний суд у квітні 2022 року передав Нацагентству з розшуку активів для продажу. Як заявляють в АРМА, новий механізм дозволить реалізувати вартісне майно без переміщення в Україну. Орієнтовну вартість яхти Медведчука оцінюють у 200 мільйонів євро.

У липні 2022 року Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами повідомило журналістам «Схем» (Радіо Свобода), що шукає торговий майданчик для продажу яхти Віктора Медведчука Royal Romance, яка навесні того року була арештована в Хорватії і передана АРМА за рішенням Личаківського районного суду міста Львова.