Уряд дозволив АРМА закупити військові облігації на понад 1,8 мільярда гривень

Кабінет міністрів погодив закупівлі цінних паперів на кошти на рахунках Національного агентства з питань розшуку та менеджменту активів – про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук 3 листопада.

«Погоджено обсяг придбання Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, за рахунок коштів, розміщених на рахунках Агентства у національній валюті, облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації» у сумі 1 мільярд 809 мільйонів 952 981,22 гривень», – йдеться в повідомленні.

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АРМА регулярно інвестує арештовані кошти у військові облігації, хоча зазвичай закуповує цінні папери на декілька сотень мільйонів гривень за один раз.

У вересні Агентство повідомило про наміри після погодження уряду закупити військові облігації на більше ніж 1,8 мільярда гривень за рахунок коштів, розміщених на рахунках АРМА у «Ощадбанку».