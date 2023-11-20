Близько 200 тисяч українців призовного віку проживають у Німеччині. Що на них очікує?

У Німеччині проживає майже 190 тисяч чоловіків з України призовного віку від 18 до 60 років. Такі дані повідомили у Федеральному міністерстві внутрішніх справ ФРН. Згідно з ними, з початку повномасштабного вторгнення до країни приїхали майже 222 тисячі українських чоловіків призовного віку, проте частина з них знову покинула країну. Про це повідомляє щотижнева німецька газета Welt am Sonntag. Нині невідомо, скільки з них в'їхали і залишилися в Німеччині без порушення українських законів.

Що чекає на таких українців у цій країні? Проєкт «Ти як?» про біженців і ВПО (Радіо Свобода) дослідив заяви німецьких політиків.

«Допоможіть своїй країні»

«Я не розумію, чому українські чоловіки призовного віку в Німеччині ухиляються від захисту своєї країни», – сказав депутат Бундестагу від партії ХДС з оборонної та зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер.

Не кожен повинен йти на фронт, але допомагати можна, доглядаючи поранених, працюючи у цивільній обороні міст, або в іншому місці.

Багато українців, яких тут бачиш, справляють сильне враження

«Багато українців, яких тут бачиш, справляють сильне враження. Якщо підрахувати їхню кількість, то українській армії просто через тих громадян, які перебувають в Німеччині, не вистачає від восьми до десяти дивізій», – додає генерал у відставці Кізеветтер.

Через втрати на фронті Україні дедалі важче – через поранених або загиблих солдат, зазначає політик.

До офіційно зареєстрованих 189 484 українських чоловіків у Німеччині, за різними оцінками, нелегально проживають ще майже сто тисяч українців у віці до 60 років.

«Я вважаю малоймовірним те, що федеральний уряд чи компетентні верховні суди виганятимуть втікачів від військової служби. Бо тоді наслідком буде те, що потерпілі подаватимуть заяву на притулок», – сказав депутат з оборонної політики Кізеветтер.

«Я звертаюсь до совісті та патріотизму українських чоловіків у Німеччині: допоможіть своїй країні»

Я закликаю до совісті та патріотизму українських чоловіків у Німеччині

Раніше Родеріх Кізеветтер закликав давати Україні більше зброї, а не критикувати дії ЗСУ:

«Партнери України повинні тепер піти ва-банк і постачати Україні все, що Україна може використовувати в загальновійськовому бою і що дозволено міжнародним правом».

Кізеветтер наполягає, що крилаті ракети «Таурус» з дальністю польоту до 400-500 кілометрів були б дуже корисним внеском з боку Німеччини.

Також політик підтримував введення візового бану для російських громадян.

«Ці люди мають дозвіл на проживання»

Андрій Гунько, який раніше був депутатом Бундестагу від Лівої партії, а зараз входить до альянсу Сари Вагенкнехт, натомість вважає:

«Чим довше триватиме ця війна, тим більше українців не захочуть йти на війну. Ми не повинні змушувати їх ризикувати життям у війні на виснаження на фронті».

Проєкт Радіо Свобода «Ти як?» уже розповідав про нову партію Сари Вагенкнехт та що говорить її лідерка про українських біженців. У Німеччині політикиня відома як одна з найзатятіших критиків допомоги Україні. Вона неодноразово закликала владу припинити постачати зброю, скасувати санкції проти Росії та критикує витрату у 14 млрд євро на підтримку українських біженців у країні.

Що ж до позиції німецького уряду, то зараз він посилається на Європейську конвенцію про видачу правопорушників 1957 року, яка не передбачає екстрадицію за дезертирство.

Незалежно від того, чи це чоловіки призовного віку, жінки, діти або літні особи – ці люди мають дозвіл на проживання

Йохен Хьовекенмайєр з Федерального відомства з питань міграції та біженців ФРН у коментарі суспільному мовнику Mitteldeutscher Rundfunk повідомив, що тим, хто вже перебуває за кордоном, не слід очікувати виселення:

«Відразу після початку російської агресії в Україні ЄС прийняв так звану директиву про масовий приплив біженців, і ми в Німеччині змогли прийняти всіх біженців з України відповідно до параграфу 24 Закону про прийом біженців.

Не існувало процедури надання притулку, а отже, не було можливості відкликати можливе право на притулок і відправляти цих людей назад.

Незалежно від того, чи це чоловіки призовного віку, жінки, діти або літні особи – ці люди мають дозвіл на проживання».