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Ти як?

Близько 200 тисяч українців призовного віку проживають у Німеччині. Що на них очікує?

Президент України Зеленський і канцлер Німеччини Шольц. Берлін, Німеччина. 14 травня 2023 року
Президент України Зеленський і канцлер Німеччини Шольц. Берлін, Німеччина. 14 травня 2023 року

У Німеччині проживає майже 190 тисяч чоловіків з України призовного віку від 18 до 60 років. Такі дані повідомили у Федеральному міністерстві внутрішніх справ ФРН. Згідно з ними, з початку повномасштабного вторгнення до країни приїхали майже 222 тисячі українських чоловіків призовного віку, проте частина з них знову покинула країну. Про це повідомляє щотижнева німецька газета Welt am Sonntag. Нині невідомо, скільки з них в'їхали і залишилися в Німеччині без порушення українських законів.

Що чекає на таких українців у цій країні? Проєкт «Ти як?» про біженців і ВПО (Радіо Свобода) дослідив заяви німецьких політиків.

«Допоможіть своїй країні»

«Я не розумію, чому українські чоловіки призовного віку в Німеччині ухиляються від захисту своєї країни», – сказав депутат Бундестагу від партії ХДС з оборонної та зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер.

Будівля німецького парламенту – Бундестагу, Берлін, 17 березня 2022 року
Будівля німецького парламенту – Бундестагу, Берлін, 17 березня 2022 року

Не кожен повинен йти на фронт, але допомагати можна, доглядаючи поранених, працюючи у цивільній обороні міст, або в іншому місці.

Багато українців, яких тут бачиш, справляють сильне враження
депутат Бундестагу

«Багато українців, яких тут бачиш, справляють сильне враження. Якщо підрахувати їхню кількість, то українській армії просто через тих громадян, які перебувають в Німеччині, не вистачає від восьми до десяти дивізій», – додає генерал у відставці Кізеветтер.

Через втрати на фронті Україні дедалі важче – через поранених або загиблих солдат, зазначає політик.

До офіційно зареєстрованих 189 484 українських чоловіків у Німеччині, за різними оцінками, нелегально проживають ще майже сто тисяч українців у віці до 60 років.

«Я вважаю малоймовірним те, що федеральний уряд чи компетентні верховні суди виганятимуть втікачів від військової служби. Бо тоді наслідком буде те, що потерпілі подаватимуть заяву на притулок», – сказав депутат з оборонної політики Кізеветтер.

«Я звертаюсь до совісті та патріотизму українських чоловіків у Німеччині: допоможіть своїй країні»

Майже 190 тисяч українських чоловіків призовного віку, за німецькими офіційними даними, перебувають в Німеччині
Майже 190 тисяч українських чоловіків призовного віку, за німецькими офіційними даними, перебувають в Німеччині
Я закликаю до совісті та патріотизму українських чоловіків у Німеччині
депутат Бундестагу

Раніше Родеріх Кізеветтер закликав давати Україні більше зброї, а не критикувати дії ЗСУ:

«Партнери України повинні тепер піти ва-банк і постачати Україні все, що Україна може використовувати в загальновійськовому бою і що дозволено міжнародним правом».

Кізеветтер наполягає, що крилаті ракети «Таурус» з дальністю польоту до 400-500 кілометрів були б дуже корисним внеском з боку Німеччини.

Також політик підтримував введення візового бану для російських громадян.

депутат Бундестагу від партії ХДС з оборонної та зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер
депутат Бундестагу від партії ХДС з оборонної та зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер

«Ці люди мають дозвіл на проживання»

Андрій Гунько, який раніше був депутатом Бундестагу від Лівої партії, а зараз входить до альянсу Сари Вагенкнехт, натомість вважає:

«Чим довше триватиме ця війна, тим більше українців не захочуть йти на війну. Ми не повинні змушувати їх ризикувати життям у війні на виснаження на фронті».

Проєкт Радіо Свобода «Ти як?» уже розповідав про нову партію Сари Вагенкнехт та що говорить її лідерка про українських біженців. У Німеччині політикиня відома як одна з найзатятіших критиків допомоги Україні. Вона неодноразово закликала владу припинити постачати зброю, скасувати санкції проти Росії та критикує витрату у 14 млрд євро на підтримку українських біженців у країні.

Що ж до позиції німецького уряду, то зараз він посилається на Європейську конвенцію про видачу правопорушників 1957 року, яка не передбачає екстрадицію за дезертирство.

Незалежно від того, чи це чоловіки призовного віку, жінки, діти або літні особи – ці люди мають дозвіл на проживання
представник Федерального відомства з питань міграції та біженців

Йохен Хьовекенмайєр з Федерального відомства з питань міграції та біженців ФРН у коментарі суспільному мовнику Mitteldeutscher Rundfunk повідомив, що тим, хто вже перебуває за кордоном, не слід очікувати виселення:

«Відразу після початку російської агресії в Україні ЄС прийняв так звану директиву про масовий приплив біженців, і ми в Німеччині змогли прийняти всіх біженців з України відповідно до параграфу 24 Закону про прийом біженців.

Не існувало процедури надання притулку, а отже, не було можливості відкликати можливе право на притулок і відправляти цих людей назад.

Незалежно від того, чи це чоловіки призовного віку, жінки, діти або літні особи – ці люди мають дозвіл на проживання».

  • 31 серпня 2023 року голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявляв, що військовозобов’язаних українців, які покинули Україну за підробленими довідками про непридатність до служби, можуть екстрадувати додому.
  • Міністр юстиції України Денис Малюська, реагуючи на заяву депутата, сказав, що ця процедура є досить складною, і європейські країни відмовляють Києву в питаннях екстрадиції, зважаючи на безпекове питання – війну в Україні.
  • За словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, щодня 20-30 чоловіків намагаються незаконно перетнути кордон України.
  • 4 вересня 2023 року Польща екстрадувала до Києва громадян України, які переправляли до Європи нелегальних біженців.
  • Австрія, Угорщина і Німеччина пояснили, що немає юридичних підстав повертати в Україну чоловіків призовного віку, які в'їхали в країну після початку повномасштабного вторгнення Росії.
  • У відповідь на запит Громадянської мережі ОПОРА МЗС повідомило, що станом на 21 червня 2023 року за кордоном перебували 8 млн 177 тис. українців. У порівнянні з даними на 1 лютого 2023 року ( тобто за неповні 5 місяців), ця кількість зросла на майже 188 тис. осіб.

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