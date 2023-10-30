Проти допомоги біженцям і постачання зброї Україні. Хто така Сара Вагенкнехт, яка створює нову партію у Німеччині

Скандальна депутатка Сара Вагенкнехт, одна з найвідоміших облич «Лівої партії» Німеччини, оголосила про вихід із політичної сили та створення власної партії. У Берліні політикиня представила об'єднання BSW - Für Vernunft und Gerechtigkeit («Союз Сари Вагенкнехт: За здоровий глузд і справедливість»). У Німеччині політикиня відома як одна з навзатятіших критиків допомоги Україні – неодноразово закликала владу припинити постачати зброю, скасувати санкції проти Росії та критикує витрату у 14 млрд євро на підтримку українських біженців у країні.

Згідно з опитуванням, проведеним інститутом дослідження громадської думки INSA, нова партія могла б отримати 12 відсотків голосів, якби зараз балотувалася до Бундестагу. За словами Вагенкнехт, партія планує брати участь у виборах до Європарламенту у червні 2024 року, а також – у виборах до парламентів східнонімецьких земель Тюрингії, Саксонії та Бранденбургу.

Проєкт «Ти як?» від Радіо Свобода дослідив основні наративи Сари Вагенкнехт про Україну та біженців. А також – підсумував аналітику навколо її персони, сфокусувавши увагу на тому, як її діяльність може відбитися на українських громадянах.

Нова політична сила на німецькій арені

До команди Вагенкнехт вже доєдналися дев’ять її колишніх однопартійців з «Лівої партії». Ліва партія виступає за так званий демократичний соціалізм, вимагає виходу Німеччини з НАТО, трансформування ЄС та відкидає сприйняття Росії та Китаю як загрози. Нова партія Вагенкнехт буде заснована на початку наступного року та планує брати участь у виборах до Європарламенту у червні 2024.

До цього організація «Союз Сари Вагенкнехт» збиратиме пожертви на свою роботу. Ключовими пунктами програми є посилення іміграційних правил, розподіл ресурсів на користь незаможних та податки на багатство.

На відміну від лівих, Вагенкнехт також вимагає обмеження кількості біженців та імпорту до Німеччини дешевих викопних енергоносіїв, таких як природний газ з Росії. Вона відкидає санкції проти Росії через її війну проти України, а також – проти постачання зброї в Україну.

Під час презентації політичного проєкту в Берліні Сара Вагенкнехт повідомила, що хоче заповнити «політичну порожнечу» для тих, хто більше не відчуває себе представленим жодною партією.

На думку партійного дослідника доктора Беньяміна Хьоне з Магдебурзького університету, новий союз займає місце в німецькій партійній системі, яке досі не займала жодна з попередніх партій – навіть проросійська ультраправа партія AfD.

«Запланована партія Вагенкнехт позиціонує себе лівою у питаннях економічної політики, але правою у питаннях соціальної політики, і це насправді щось нове в Німеччині», – розповів експерт в інтерв'ю німецькому виданню FR.de.

За словами дослідника, нова політична сила також пропагує «суворо консервативні позиції», такі як жорстка міграційна політикиня, і тут її позиція схожа на риторику проросійської партії AfD («Альтернатива для Німеччини»). Раніше «Ти як?» уже розповідав про те, як члени AFD у Німеччині поширюють дезінформацію про українських біженців. Ключовою тезою кампанії їхньої дезінформації є: «громадяни України отримують все, за що платимо ми, платники податків»

Під час пресконференції засновниця «Союзу Сари Вагенкнехт» відповіла на закиди щодо її позиції стосовно війни в Україні: «Мене часто звинувачують у проросійськості, в тому числі – й провідні німецькі ЗМІ. Але я виступаю за рішення за столом переговорів, тому що війна в Україні не може бути вирішена військовим шляхом».

Проти «неконтрольованої імміграції»

Колишня лідерка німецьких лівих ще з 2015 року критикувала позицію Ангели Меркель щодо міграційної політики. Зараз Сара Вагенкнехт і далі послідовно виступає проти «неконтрольованої імміграції» – це її найактуальніша внутрішньополітична проблема.

У інтерв'ю німецькому виданню Die Welt політикиня критикувала німецький уряд за витрати бюджетних грошей на українських шукачів притулку: «Уряд Німеччини вже витратив 17 мільярдів євро на озброєння та інші речі для підтримки України, зокрема на одних тільки біженців з України уряд витратив ще 14 мільярдів євро. Це величезні витрати, на які ми могли б найняти вчителів або краще обладнати наші лікарні та медичні заклади».

Загалом вона виступає за скасування соціальних виплат для всіх біженців, бо це, на її думку, є стимулом, який притягує шукачів притулку у Німеччину: «Країна, де ви не маєте права на пільги, звичайно, не є країною призначення для міграції, тому що тоді ви туди не поїдете».

Попри великий дефіцит робочих кадрів у Німеччині, політикиня критично ставиться до залучення кваліфікованих працівників з-за кордону: «Ми повинні, перш за все, краще кваліфікувати нашу власну молодь».

Раніше ми вже писали про те, що за даними Федерального агентства зайнятості, цього року у Німеччині брак кваліфікованих працівників є серед близько 200 професій. А це – на 52 професії більше, ніж у попередньому році. За експертними оцінками при німецькому уряді, країні потрібно залучати 1,5 мільйона іммігрантів на рік, щоб заповнити дефіцит кадрів.

Заяви Сари Вагенкнехт йдуть в розріз також з політикою федерального уряду, який запустив ініціативу job turbo для швидкого працевлаштування біженців з України та інших країн. Головна причина – міграційна криза та кадровий голод на німецькому ринку праці.

«Повстання за мир»

Один із найбільших скандалів із політикинею стався 25 лютого 2023 року, тоді ще лідерка «Лівої партії» Сара Вагенкнехт стала співорганізаторкою великої акції «Повстання за мир» (Aufstand für Frieden) – проти підтримки України. Тисячі людей взяли участь у демонстрації в центрі Берліна, протестуючи проти надання зброї Україні, та закликали німецький уряд до переговорів з президентом РФ.

«Ми закликаємо канцлера Німеччини припинити ескалацію поставок зброї. Зараз! Тому що кожен втрачений день коштує людських життів – і наближає нас до третьої світової війни», – заявляли організатори протесту на своєму сайті.

Опублікований Сарою Вагенкнехт та ще однією німецькою активісткою Алісою Шварцер «Маніфест за мир» викликав шквал критики та обурення у німецькому суспільстві. А Крістіан Лінднер, міністр фінансів ФРН, коментуючи акцію, написав, що ті, хто не підтримує Україну, обрали хибний бік історії.

Зараз політикиня у головних тезах «союзу» також апелює до налагодження діалогу з Кремлем, виступає проти передачі військової допомоги Україні та підтримує повернення Росії в систему архітектури безпеки Європи.

У численних інтерв’ю німецьким медіа засновниця BSW регулярно виправдовує російську агресивну війну вже відомим нартивом про членство України в НАТО.

«Передумовою для досягнення миру шляхом переговорів, безумовно, була б відмова України від своїх амбіцій в НАТО», – сказала вона. Так вона підтримує тези російської пропаганди в німецькому інфопросторі про те, чому Росія була вимушена почати військове вторгнення на українську землю.

Проте чи встигне новий політичний проект «Союз Сари Вагенкнехт: За здоровий глузд і справедливість» (BSW - Für Vernunft und Gerechtigkeit) здобути реальну підтримку електорату перед виборами до Європарламенту – спірне питання.

Вольфганг Шредер, політолог з Університету Касселя каже, що опитування, які показують підтримку політикині у межах 20-27 відсотків, завищені: «Це абсолютно перебільшено і не має нічого спільного з реальними можливостями такого партійного формування». Такої ж думки керівник соціологічного інституту Forsa Манфред Гюльнер, який не вірить, що партія подолає навіть п'ятивідсотковий бар'єр.