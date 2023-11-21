Голова Євроради Мішель прибув до Києва

Голова Європейської ради Шарль Мішель повідомив про прибуття в Україну.

«Приємно повернутися до Києва – серед друзів», – написав він у соцмережі Х.

Раніше сьогодні стало відомо про візит до України президентки Молдови Маї Санду та міністра оборони Німеччини Боріса Пісторіуса.

Напередодні Україну відвідав міністр оборони США Ллойд Остін. 20 листопада Сполучені Штати повідомили про те, що надають Україні ще один пакет військової допомоги обсягом 100 мільйонів доларів.

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21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи – на честь початку цього дня Революції гідності 2013 року і початку 22 листопада Помаранчевої революції 2004 року.