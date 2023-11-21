Президентка Молдови у Києві вшанувала пам’ять загиблих під час Революції Гідності

До України з візитом прибула президентка Молдови Мая Санду.

Вона разом з Володимиром та Оленою Зеленськими вшанувала пам’ять загиблих під час Революції Гідності.

«Сьогодні виповнюється 10 років від початку Євромайдану – визначального моменту для європейського шляху України. Разом з Володимиром та Оленою Зеленськими я вшанувала усіх тих, хто відстоював свободу, і тих, хто пожертвував своїм життям», – написала вона в соцмережі Х.

Санду також повідомила, що у Києві заплановане обговорення наступних кроків щодо вступу Молдови та України до ЄС, посилення регіональної безпеки, а також подальша підтримка ЄС реформ та розвитку.

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21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи – на честь початку цього дня Революції гідності 2013 року і початку 22 листопада Помаранчевої революції 2004 року.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення тодішньої влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними прокуратури, всього під час Революції Гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 107 її учасників загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною Сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.