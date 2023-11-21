Міністр оборони Німеччини прибув до Києва через день після візиту голови Пентагону

До Києва з неоголошеним раніше візитом прибув міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус, повідомило агентство Reuters 21 листопада з посиланням на речника міністерства. Прессекретар не повідомив подробиць.

Водночас агенція AFP повідомила, що Пісторіус прибув до Києва поїздом і має провести переговори зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим, а також президентом Володимиром Зеленським і підтвердити підтримку Берліном України в її боротьбі проти російських військ.

Міністерство оборони Німеччини у соцмережі X зауважило, що Пісторіус прибув в Україну, «щоб особисто побачити поточну ситуацію й переконатися в ефективності німецької підтримки». Міністерство також оприлюдинило фото, як на початку візиту Пісторіус поклав квіти до меморіалу в пам’ять про Героїв Майдану в Києві.

За повідомленням, окрім політичних переговорів, Пісторіус візьме участь у церемонії покладання квітів на київському Майдані й відвідає військовий навчальний центр.

Це другий візит Пісторіуса до Києва після того, як він став міністром оборони на початку цього року.

Візит відбувається через день після неоголошеної поїздки до України міністра оборони США Ллойда Остіна. 20 листопада Сполучені Штати повідомили про те, що надають Україні ще один пакет військової допомоги обсягом 100 мільйонів доларів.

У жовтні цього року міністр оборони України Рустем Умєров за підсумками зустрічі в Брюсселі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, повідомив про плани двох держав розширити оборонно-промислову співпрацю.