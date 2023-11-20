США дають ЗСУ далекобійний HIMARS? У Росії проблеми на лівобережжі

Гості: Володимир Фітьо – підполковник, начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ, Давид Шарп – ізраїльський військовий оглядач
Випуски
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16:30, 20 листопада 2023
ЗСУ відкинули армію Росії на північ від Авдіївки, голова Пентагону в Києві
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16:30, 17 листопада 2023
Росія залазить до Авдіївки, США ухвалили бюджет без України
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16:30, 16 листопада 2023
Росія хоче вибити ЗСУ з лівого берега Дніпра, Сі та Байден поговорили
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16:30, 15 листопада 2023
«М'ясні хвилі» та хімзброя: Росія поспішає на Донбасі, Сі прибув до Байдену
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16:30, 14 листопада 2023
Росія вгризається в Авдіївку, ЗСУ вчепилися в лівий берег Дніпра
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16:30, 13 листопада 2023
Поки ЗСУ тримають Авдіївку: Росія почала наступ на північ від Бахмута