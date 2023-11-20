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США дають ЗСУ далекобійний HIMARS? У Росії проблеми на лівобережжі

США дають ЗСУ далекобійний HIMARS? У Росії проблеми на лівобережжі
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США дають ЗСУ далекобійний HIMARS? У Росії проблеми на лівобережжі

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Гості: Володимир Фітьо – підполковник, начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ, Давид Шарп – ізраїльський військовий оглядач

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