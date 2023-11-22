У Пентагоні відреагували на повідомлення про скорочення поставок снарядів в Україну на понад 30%

У Пентагоні відреагували на повідомлення про те, що США скоротили поставки снарядів в Україну на понад 30%.



«Послухайте, я б не погодився з цим твердженням. Ми змогли забезпечити Україну всім необхідним під час її контрнаступу, і ми продовжимо забезпечувати Україну тим, що їй потрібно, в міру того, як ми входимо в зиму», – сказала заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу.

У Міноборони США кажуть, що «здатні робити це, також здатні підтримувати Ізраїль».



«Ми впевнені, що можемо зробити і те, і інше. І ми будемо продовжувати це робити, але дозвольте мені скористатися моментом, щоб ще раз наголосити, що нам потрібна допомога Конгресу. Ми не можемо цього зробити без ухвалення Конгресом додаткового законопроекту, який ми подали кілька місяців тому. Це стосується не лише України, а й Ізраїлю, Індо-Тихоокеанського регіону», – додала вона.



Представниця Пентагону наголосила, що «єдиний спосіб, яким можемо продовжувати підтримувати Україну – це якщо Конгрес ухвалить цей терміновий додатковий законопроект».

Напередодні телеканал ABC News повідомив, що поставки артилерійських снарядів з США в Україну впали на понад 30 відсотків з початку війни між Ізраїлем і «Хамасом» (угруповання визнане ЄС та США терористичним).

Раніше також президент України Володимир Зеленський заявляв, що зміщення фокусу на Близький Схід сповільнило постачання артилерійських снарядів Україну.

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Раніше у Білому домі заявили, що близько 96% безпекової, економічної та гуманітарної допомоги, яку США виділили для України, вже використано. Як повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, Міноборони має приблизно до 1,1 мільярда доларів для поповнення запасів до зими.

У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу раніше анонсований запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, що включав 61,4 мільярда доларів допомоги Україні та 14,3 мільярда допомоги Ізраїлю. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті. Досі Конгрес не підтримав цей запит Адміністрації Байдена.