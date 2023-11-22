«Складна погода і оборона» – Зеленський про ситуацію на чотирьох напрямках фронту

Президент України Володимир Зеленський повідомив про «складну погоду і оборону» на Лиманському, Бахмутському, Донецькому та Авдіївському напрямках.



«Щоденні звіти про надходження боєприпасів, техніки, обладнання, розподіл між бригадами. Зведення щодо ситуації на полі бою. Складна погода, складна оборона на Лиманському, Бахмутському, Донецькому та Авдіївському напрямках. Наступальні дії на півдні», – написав він у телеграмі за підсумками щоденного селектора.



Зеленський зазначив, що також заслухали дані від розвідок стосовно деяких міжнародних подій і планів противника – «армія РФ на цьому етапі зробила зеків основним джерелом поповнення втрат на полі бою».



Президент також повідомив про «хороші результати», які демонструє чорноморський «зерновий коридор». За його словами, останні дні були рекордними за обсягами перевезених вантажів.

Читайте також: «Чарівної палички немає»: Остін розповів, він чого залежатиме результат ЗСУ на полі бою

Раніше сьогодні командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що російські війська різко збільшили кількість штурмових дій та авіаударів – скидають КАБи з Су-35. Водночас, за його словами, зросли втрати противника у живій силі та бронетехніці.

Також речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) повідомив, що російські сили на Таврійському напрямку на 30 відсотків збільшили кількість штурмів за минулу добу.

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомляв, що російські війська вели штурмові і наступальні дії на сімох напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському, Запорізькому, – але «успіху не мали».