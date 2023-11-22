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Сили РФ збільшили штурми на 30% після затишшя – речник Сил оборони Таврійського напрямку

Українські військові в Авдіївці на Донеччині, 16 листопада 2023 року
Українські військові в Авдіївці на Донеччині, 16 листопада 2023 року

Російські сили на Таврійському напрямку на 30 відсотків збільшили кількість штурмів за минулу добу, повідомив в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

«Зменшення активності було позавчора. А вчора вже російські окупанти різко збільшили і кількість штурмових дій відсотків на 30, а також авіаударів. Тобто якщо позавчора авіаударів взагалі не було, то вчора зафіксовано 29. В основному ворог скидав керовані авіаційні бомби з Су-35 і в основному на Донеччині. Загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку. Безуспішно штурмували східніше Новобахмутівки, також в районах Авдіївки, Сєвєрного і Первомайського. Там минулої доби відбито 13 атак», – каже він.

За сьогодні російська армія задіяла для атаки півтора десятки одиниць броньованої техніки, повідомив Штупун.

«Наші воїни знищили два танки, сім бойових броньованих машин і ворог відійшов», – додав речник.

Напередодні командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявляв, що російські військові зменшили кількість штурмових дій, але продовжують ігнорувати закони і звичаї війни, обстрілюючи цивільну інфраструктуру.

На початку цього тижня американський Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на геолоковані кадри дані повідомив, що Сили оборони України контратакували і просунулися вперед під Авдіївкою 19 листопада.

Також аналітики повідомляли про те, що сили агресора проломили оборону ЗСУ у промзоні на південному сході Авдіївки – у місці, де українська армія зміцнювала фортифікації з 2014 року.

Крім того, в ISW зазначили, що армія Росії зосереджує нові сили в Красногорівці на північ від міста, готуючись завдати нового потужного удару по гарнізону в Авдіївці.

Авдіївка. Один день оборони міста очима воєнкора Радіо Свобода (фотосвідчення)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Авдіївка. Один день оборони міста очима воєнкора Радіо Свобода (фотосвідчення)

Російська армія продовжує штурмувати Авдіївку, намагаючись оточити місто. ЗСУ активно обороняються попри те, що російська армія кидає на штурм великі сили.

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