Росія проломила оборону ЗСУ у «промці» в Авдіївці: наскільки це небезпечно

Проєкт DeepState повідомив, що армія Росії фактично проломила лобову оборону ЗСУ у промзоні Авдіївки з боку окупованої Ясинуватої – це південний схід міста.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

«Але поки що артилерія не дає їм закріпитись і змушує відходити. Тим не менш, це тимчасові заходи, і рано чи пізно противник закріпиться»,– написали аналітики.

Війська РФ продовжують атакувати з північного сходу біля Авдіївського коксохімічного заводу, а також «накачувати» підкріпленнями опорну для них на цій ділянці фронту Красногорівку.

Тиск агресора зростає і на південний схід від міста – на Тоненьке та Першотравневе. Таким чином, загарбники продовжують просуватися до фактичного оточення Авдіївки.

Також DeepState повідомляє про просування російських сил біля Кислівки - це на південний схід від Куп'янська, а також посилення артобстрілів навколо Бахмуту.

За даними аналітиків, на окремих ділянках фронту в Росії з'явилася істотна перевага у дронах, через що зростає кількість поранених українських захисників. Експерт із РЕБ Сергій Флеш також зауважує зростання кількості FPV-дронів у агресора, які тепер атакують і вночі.

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Сьогодні у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що на Авдіївському напрямку – східніше Степового, Авдіївки та Первомайського – Росія намагалась наступати, проте безуспішно: українські військові відбили 17 атак.

Міністерство оборони Великої Британії у своєму огляді 16 листопада вказало на спроби армії РФ оточити Авдіївку і особливий інтерес до стратегічно важливого об’єкту – Авдіївський коксохімічний завод.

Головні питання випуску:

Наскільки небезпечний пролом оборони ЗСУ у «промці» на сході Авдіївки?

Звідки в Росії така кількість ударних дронів і як ВСУ цьому протистояти?

І як довго зможе триматися гарнізон в Авдіївці – якщо Росія атакуватиме таким чином?