Армію РФ чекають значні втрати при спробі захопити Авдіївський коксохім – британська розвідка

Міністерство оборони Великої Британії відзначає спроби армії РФ оточити Авдіївку і вказує на особливий інтерес захопити стратегічно важливий об’єкт – Авдіївський коксохімічний завод.

«Нещодавній наступ, ймовірно, наблизив російські війська до контрольованого Україною Авдіївського коксохімічного заводу, масгтабного промислового комплексу, що виробляє кокс і різні хімічні речовини, та є ключовою тактичною позицією на північ від міста. Завод височіє над головною дорогою до Авдіївки, і, якщо російські війська захоплять його, підкріплення у місті для України стане більш складнішим», – йдеться в огляді британської розвідки.

Однак цей промисловий об’єкт, каже британська сторона, надає Україні локальну оборонну перевагу.

«Російські сили, напевно, зазнають значних втрат серед особового складу, якщо спробують атакувати об’єкт», – йдеться в повідомленні.

Минулого місяця британська розвідка вже заявляла, що Росія під час наступу на Авдіївку зазнала чи не найвищих втрат у 2023 році.

Упродовж минулого тижня російські війська продовжували атакувати околиці Авдіївки Донецької області. Український Генштаб визнає, що армія РФ не полишає спроб оточити місто. «Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат», – кажуть у штабі.

Авдіївка має політичне значення для Росії, враховуючи її близькість до Донецька.