Авдіївка: ЗСУ пішли в контратаку

Американський Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на геолоковані кадри дані повідомив, що Сили оборони України контратакували та просунулися вперед під Авдіївкою 19 листопада.

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За даними аналітиків, ЗСУ відбили позиції у армії Росії біля залізниці на південний схід від Степового – це північно-західний фас міста.

Також один із російських «воєнкорів» повідомив, що українська армія контратакувала і біля Авдіївського коксохімічного заводу.

Загалом, за даними американців, найближчим часом дощі та сніг знизять темп бойових дій на Сході – поки земля не замерзне.

Раніше той самий Інститут, який стежить за повідомленнями російських мілблогерів, повідомляв, що бої точаться вже за територією Авдіївського коксохіму.

Також аналітики повідомляли про те, що сили агресора проломили оборону ЗСУ у промзоні на південному сході Авдіївки – у місці, де українська армія зміцнювала фортифікації з 2014 року.

Крім того, в ISW зазначили, що армія Росії зосереджує нові сили в Красногорівці на північ від міста, готуючись завдати нового потужного удару по гарнізону в Авдіївці.

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Міністерство оборони Великої Британії 18 листопада заявило, що жодна зі сторін не досягла суттєвого прогресу на Куп’янському й Авдіївському напрямках, а також на східному (лівому) березі Херсонської області, де тривають найбільш інтенсивні бої. У Міністерстві оборони Великої Британії додали, що з настанням зими на сході України майже немає перспектив серйозних змін на лінії фронту. Українські військові заявляли, що очікують нової хвилі штурму Авдіївки з боку військ РФ.

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 20 листопада повідомив, що російські війська протягом доби вели штурмові і наступальні дії на п’яти напрямках на сході України, відбулося 46 бойових зіткнень. Стосовно Авдіївки у Генштабі зазначили, що війська РФ не полишають спроб оточити місто.

Головні питання випуску:

Як ЗСУ вдалося піти в атаку на північ від Авдіївки – і чому саме там?

Чи це означає, що наступальний потенціал армії Росії навколо міста вичерпується?

І коли погода змусить загарбників зупинити штурми?