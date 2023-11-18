Найбільш інтенсивні бої є на 3 напрямках без суттєвого прогресу у сторін – британська розвідка

За останній тиждень найбільш інтенсивніші наземні бої розгорнулися на трьох ділянках: на Куп’янській осі Луганської області, навколо Авдіївки Донецької області та на лівому березі Дніпра в Херсонській області, де українські війська створили плацдарм, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

«Жодна зі сторін не домоглася суттєвого прогресу у жодній із цих областей. Росія продовжує зазнавати особливо важких втрат у районі Авдіївки», – йдеться в повідомленні.

Посилаючись на повідомлення очевидців, британська розвідка зазначає, що невеликі безпілотні літальні апарати та артилерія (особливо касетні снаряди) продовжують відігравати важливу роль у зриві атак обох сторін.

«З настанням холодної зими на сході України майже немає перспектив серйозних змін на лінії фронту», – йдеться в повідомленні.

Генеральний штаб ЗСУ раніше поінформував, що Сили оборони провели «серію успішних дій» на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку.

Керівниця об’єднаного пресцентру ОК «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») казала, що російські сили на лівобережжі Херсонщини намагаються облаштувати для себе логістику через наближення зими. За її словами, вони «намагаються закріпитися на тих позиціях, на яких зараз є».