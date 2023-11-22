Генштаб повідомив про 48 бойових зіткнень і атаки військ РФ на сімох напрямках

Протягом минулої доби відбулося 48 бойових зіткнень, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

«Загалом ворог завдав 5 ракетних і 61 авіаційний удар, здійснив понад 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі й поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки й інша цивільна інфраструктура», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, російські війська вели штурмові і наступальні дії на сімох напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському, Запорізькому, – але «успіху не мали».

Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше від Бахмута Донецької області, ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку і надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, «ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника», повідомили військові.

Напередодні командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирськийповідомив, що поблизу Бахмута на Донеччині тривають «важкі бої».

Перед цим начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону повідомив, що сили РФ на Бахмутському напрямку намагаються повернути втрачені позиції. За його словами, «ситуація динамічна, але контрольована».

Міністерство оборони Великої Британії 18 листопада заявило, що жодна зі сторін не досягла суттєвого прогресу на Куп’янському й Авдіївському напрямках, а також на східному (лівому) березі Херсонської області, де тривають найбільш інтенсивні бої. У Міністерстві оборони Великої Британії додали, що з настанням холодної зими на сході України майже немає перспектив серйозних змін на лінії фронту. Українські військові заявляли, що очікують, нової хвилі штурму Авдіївки з боку військ РФ.

Водночас американський Інститут вивчення війни повідомив, що українські сили контратакували поблизу Авдіївки на Донеччині і здійснили «підтверджене просування» 19 листопада.