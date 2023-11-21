США дають ЗСУ HIMARS «з сюрпризом»? Що це може бути за установка

Під час візиту глави Пентагону Ллойда Остіна до Києва 20 листопада США було оголошено про надання нового пакету військової допомоги Україні на 100 мільйонів доларів.

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Згідно з повідомленням на сайті Міноборони США, до нього увійшли:

одна установка реактивної системи залпового вогню HIMARS і додаткові боєприпаси до неї;

зенітні ракети Stinger;

155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;

протитанкові ракети TOW;

протитанкові комплекси ATW.

Окрім цього, ЗСУ отримають понад 3 мільйони набоїв для стрілецької зброї, боєприпаси для знешкодження перешкод та зимове спорядження.

«Я думаю, вони готові до бойових дій взимку, і, звичайно, вони здійснили велику роботу минулого року», – прокоментував успіхи Сил оборони міністр оборони США.

Остін додав, що згоден із рішенням президента України Володимира Зеленського продовжувати тиснути на армію Росії – попри фактичний паритет на полі бою.

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Після цього американське видання The Washington Post повідомило, що передача лише однієї установки М142 HIMARS може свідчити про її унікальну модифікацію – а саме, що США передали її для застосування далекобійних ракет ATACMS або GLSDB на 150 кілометрів.

20 листопада Ллойд Остін прибув до України. Цей візит відбувається на тлі відсутності додаткового фінансування для допомоги Україні. Пентагон вже неодноразово закликав Конгрес США схвалити фінансування для підтримки України та Ізраїлю. У Міноборони США зазначали, що останнім часом пакети допомоги для України були меншими, оскільки відомство не має додаткового фінансування.

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Раніше у Білому домі заявили, що близько 96% безпекової, економічної та гуманітарної допомоги, яку США виділили для України, вже використано. Як повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, Міноборони має приблизно до 1,1 мільярда доларів для поповнення запасів до зими. У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу раніше анонсований запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, що включав 61,4 мільярда доларів допомоги Україні та 14,3 мільярда допомоги Ізраїлю. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті. Досі Конгрес не підтримав цей запит Адміністрації Байдена.

Головні питання випуску:

Що за установку «з сюрпризом» HIMARS США передадуть Україні?

Що змінить на фронті нове далекобойное озброєння в руках ВСУ?

І як Сили оборони будуть воювати з Росією цієї зими?