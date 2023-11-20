На Бахмутському напрямку сили РФ зібрали резерви і вже два тижні атакують – Фітьо

Сили РФ на Бахмутському напрямку намагаються повернути втрачені позиції, «ситуація динамічна, але контрольована», повідомив начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

«На Бахмутському напрямку ситуація залишається активною, ворог вже приблизно два тижні як перейшов від оборонних дій до атакувальних, намагається повернути втрачені попередньо позиції», – сказав Фітьо.

За його словами, окупанти «назбирали відповідні резерви» та переходять до атакувальних дій.

«11 ворожих атак на даному напрямку було відбито за минулу добу - це Кліщіївка, Андріївка, Хромове. Ворог намагається витіснити наших оборонців з позицій у районі Кліщіївки», – сказав речник.

Він також повідомив про те, що сили РФ застосували по українських позиціях 10 дронів та здійснили 336 обстрілів. Водночас, втрати Росії на Бахмутському напрямку становили 124 військових та 10 одиниць техніки, зазначив Фітьо.

«На даному напрямку ситуація динамічна, ворог атакує, наші захисники обороняються, переходять до контратак. Сказати про певний успіх на даному напрямку зараз важко, але ситуація залишається контрольованою, наші захисники відбивають ворожі атаки», – сказав Фітьо.

Генштаб ЗСУ вранці 20 листопада повідомив, що російські війська протягом доби вели штурмові і наступальні дії на п’яти напрямках на сході України.

Міністерство оборони Великої Британії 18 листопада заявило, що жодна зі сторін не досягла суттєвого прогресу на Куп’янському й Авдіївському напрямках, а також на східному (лівому) березі Херсонської області, де тривають найбільш інтенсивні бої. У Міністерстві оборони Великої Британії додали, що з настанням холодної зими на сході України майже немає перспектив серйозних змін на лінії фронту. Українські військові заявляли, що очікують, нової хвилі штурму Авдіївки з боку військ РФ.

Водночас американський Інститут вивчення війни повідомив, що українські сили контратакували поблизу Авдіївки на Донеччині і здійснили «підтверджене просування» 19 листопада.