Генштаб повідомив про штурмові й наступальні дії військ РФ на 5 напрямках

Російські війська протягом доби вели штурмові і наступальні дії на п’яти напрямках на сході України, відбулося 46 бойових зіткнень, повідомив у ранковому зведенні 20 листопада Генеральний штаб ЗСУ.

«На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, східніше Петропавлівки й Іванівки Харківської області, де силами оборони відбито сім атак. На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Кліщіївки й Андріївки Донецької області, де нашими захисниками відбито 11 атак. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі й техніці, закріплюються на досягнутих рубежах», – йдеться в повідомленні.

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У Генштабі додали, що на Авдіївському напрямку війська РФ не полишають спроб оточити Авдіївку. «Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Сєверного й Авдіївки Донецької області, де Силами оборони відбито 12 атак», – заявили у командуванні.

За даними Генштабу, на Мар’їнському напрямку «безуспішні штурмові дії» російські війська вели в районах Красногорівки, Мар’їнки і Побєди Донецької області, де українські військові відбили 16 атак, а на Шахтарському напрямку загарбники вели штурмові дії біля Старомайорського Донецької області, «успіху не мали».

«Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку… В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника», – йдеться у зведенні.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що українські сили контратакували поблизу Авдіївки на Донеччині і здійснили «підтверджене просування» 19 листопада.

Аналітики зауважили, що українські й російські сили продовжують бойові дії на сході й півдні України, хоча дощова погода, ймовірно, продовжуватиме вповільнювати темпи бойових дій до повного встановлення зимових умов.

«Морозні погодні умови взимку, швидше за все, сприятимуть поновленню більш активних бойових дій, а дощова погода, яка триває, навряд чи зупинить українські чи російські атаки», – кажуть в ISW.

Міністерство оборони Великої Британії 18 листопада заявило, що жодна зі сторін не досягла суттєвого прогресу на Куп’янському й Авдіївському напрямках, а також на східному (лівому) березі Херсонської області, де тривають найбільш інтенсивні бої. У Міністерстві оборони Великої Британії додали, що з настанням холодної зими на сході України майже немає перспектив серйозних змін на лінії фронту. Українські військові заявляли, що очікують, нової хвилі штурму Авдіївки з боку військ РФ.