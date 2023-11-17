Сили РФ намагаються зупинити просування ЗСУ на Бахмутському напрямку і мають «часткові успіхи» – Нацгвардія

Бахмутський напрямок залишається одним із «найгарячіших» на фронті. Російські військові прагнуть окопатися та закріпитися на північному фланзі, водночас, на південному армія РФ намагається зупинити просування Збройних сил України. Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.live) розповів майор Національної гвардії начальник штабу артилерії 4-ї бригади «Рубіж» Денис Нагорний.

«Поблизу Кліщіївки, Андріївки та Кордюмівки ворогу це частково вдається завдяки щільному мінутуванню. На один метр квадратний там припадає до 2-3, а той 4-х мін різного застосування: від протитанкових до протипіхотних», – розповів військовий.

Він також додав, що ситуація залежить і від так званих «м’ясних» штурмів, у яких сили РФ «активно застосовують бронетехніку»: танки закритих вогневих позицій, тактичну авіацію, армійську авіацію. Також Нагорний уточнив, що на цьому напрямку армія РФ застосовує FPV-дрони та артилерію.

«Нова тактика противника – це застосування квадрокоптерів для мінування під’їзних логістичних шляхів вночі, аби зменшити постачання на передній край», – зазначив начальник штабу.

Бахмут протягом довгих місяців залишається «епіцентром» бойових дій. Під час літнього контрнаступу ЗСУ просунулися на південному та північному фланзі Бахмута. Саме місто залишається під контролем сил РФ. У листопаді 2023 року російські військові перейшли до «активної оборони» на цьому напрямку.