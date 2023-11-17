Морська піхота йде на окуповану Херсонщину: що попереду?

- Звільнена Кліщіївка: репортаж Радіо Свобода – кореспондент Мар’ян Кушнір з околиць Бахмута. Що відбувається на Бахмутському напрямку та що залишає по собі армія РФ?
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:
- Морська піхота ЗСУ офіційно підтвердила успіхи на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Йдеться вже про декілька плацдармів. Що відомо? Аналізує Юрій Бутусов. Чи вдасться відтіснити російські сили так, щоб вони не обстрілювали жителів правобережжя?
- Ситуація на польсько українському коридорі залишається напруженою, передає кореспондентка Радіо Свобода. До протестів долучається Словаччина: перевізники теж провели попереджувальний протест. Що далі і як вирішити ситуацію?
- Тим часом президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю іноземним журналістам про спроби Кремля посіяти хаос в Україні. Він посилався на розвідкові дані щодо плану під назвою «Майдан-3». Про що йдеться? Як це сприйняли? І чи можлива така дестабілізація?
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