Морська піхота йде на окуповану Херсонщину: що попереду?

Півтора року у підвалі: як готуються до морозів жителі прифронтового Лиману

Від Лиману на Донеччині до лінії фронту – близько 20 км. Місто виживало під окупацією російських військ з кінця травня і до початку жовтня 2022 року. У підсумку, за даними місцевої влади, близько 85 відсотків будівель у Лимані пошкоджені через обстріли.