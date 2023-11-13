На Бахмутському напрямку армія РФ перейшла в активну оборону. У ЗСУ пояснили причини

На Бахмутському напрямку російські сили перейшли від оборони до активної оборони і пробують розвідати слабкі ділянки в обороні українських військових. Утім стратегічних успіхів на всій лінії зіткнення від Куп’янська до Бахмута у армії РФ немає. Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») розповів речник Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

«На даній ділянці фронту ворог від оборони перейшов до активної оборони. Намагається відбити позиції, які він втратив попередньо. Наші військовослужбовці за кращої нагоди переходять до атакувальних дій, покращують своє тактичне становище. Так за минулу добу відбили наші воїни 10 атак противника. Це Кліщіївка, Андріївка», – каже Фітьо.

У ЗСУ підготовку армії РФ до активних бойових дій, відзначає Фітьо, бачили ще перед жовтнем. Підготовка тривала близько трьох місяців. Але водночас готувались і в ЗСУ.

«Ми укріплялися, зміцнювали інженерні споруди свої. Підтягували також резерви. І ми бачили, що спершу атаки відбувалися більш активно на Лимано-Куп’янському напрямку, а зараз вони перейшли на Бахмутський напрямок. Тобто противник пробує хоч десь досягти успіхів», – додає Фітьо.

Напередодні командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський казав, що російські військові активізувалися на Бахмутському напрямку і намагаються «повернути втрачені позиції», але Сили оборони України «діють професійно» та відбивають атаки армії РФ.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Бахмутському напрямку, за підтримки авіації, армія РФ вела штурмові дії в районах Дубово-Василівки, східніше Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де українські військові відбили близько 10 атак. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області.