Сили РФ наступають під Бахмутом: яка ситуація? Публікації про Червінського та підрив Nord Stream. Є докази?

Сили РФ атакують позиції ЗСУ біля Бахмута



Сили РФ активізувалися на бахмутському напрямку. Намагаються відбити раніше втрачені позиції. Заявив командувач Східного угрупування ЗСУ – генерал Сирський. Аналітики Deep State кажуть, що в ЗСУ вже є втрачені позиції.

Яка реальна ситуація на напрямку і що планує армія РФ?

Червінський причетний до підриву Nord Stream?

Операції підриву газопроводів «Північний потік» ймовірно, координував український офіцер який служив у Силах спецоперацій України. Про це пишуть газети The Washington Post і Der Spiegel. І називають ім'я Романа Червінського, який нібито координував команду виконавців підриву. Сам Червінський через адвоката заперечив свою причетність до підриву трубопроводу. Чи містять ці публікації реальні докази? Чому вони з'явилися зараз? Як на них реагує російська пропаганда?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода. Ранок:

Контроль ЗСУ на селом Тополі: що це дає ЗСУ?

Прикордонники підняли український прапор у селі Тополі на Харківщині. Населений пункт – у «сірій зоні» всього в п'яти кілометрах біля російського кордону.

Що це означає? Яка ситуація на україно-російському кордоні? Розповідає представник прикордонної служби.

Акції із вимогою демобілізації. Хто організатор? Реакція влади

Акції з вимогою демобілізувати військових, які вже давно на фронті, пройшли одразу у кількох українських містах. Дружини військовослужбовців вимагають встановити чіткі терміни служби і дати їхнім чоловікам можливість відпочити від війни і ходити у відпустки. Бо кажуть, армія для їхніх чоловіків виявилася «кріпацтвом». Чи розглянуть це питання на державному рівні, чи є ким замінити військових на фронті, яким потрібна демобілізація. Говоримо детально далі.