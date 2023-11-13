У ISW вказали на ознаки посилення Україною атак по об’єктах сил РФ на окупованих територіях і в Росії

Україна, схоже, посилює атаки на російські військові, логістичні та інші важливі об’єкти у тилових районах окупованої України та на території Росії. Про це йдеться в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW).

У цьому зв’язку американські аналітики вказують дані української розвідки про те, що 12 листопада було здійснено напад на російський військовий штаб в окупованому Мелітополі Запорізької області, а за кілька днів до того – на екскерівника силовиків угруповання «ЛНР».

ISW також пише про удари по російській військовій базі в окупованому Скадовську Херсонської області та об’єктах Чорноморського флоту у Криму 9 листопада. Американські аналітики звертають уваги на три напади в «тилу» та партизанські атаки у Росії 11 листопада.

Також Інститут вивчення війни наголошує, що «українські сили з літа 2023 проводять кампанію ударів, спеціально спрямовану проти окупованого Криму».

Українська сторона, якщо і визнає, то лише удари по силах РФ на своїй території, яку Росія незаконно захопила. Москва також часто звинувачує Україну у причетності до вибухів і пожеж безпосередньо у Росії. Київ офіційно це не коментує.