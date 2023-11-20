Сирський: ЗСУ продовжують стримувати війська РФ на «багатьох ділянках фронту», штурмують на південь від Бахмута

Сили оборони України продовжують стримувати російські війська на «багатьох ділянках фронту», зокрема на Куп’янському і Бахмутському напрямках, ведуть штурмові дії на південь від Бахмута, повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.



«На Куп’янському напрямку росіяни вели штурмові дії в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки. Атаки відбиті нашими воїнами. Бахмутський напрямок. Росіяни намагалися атакувати в районах Кліщіївки та Андріївки. Всі атаки були відбиті», – написав він у телеграмі.



Сирський додав, що українська армія продовжує штурмові дії південніше Бахмута.

Генштаб ЗСУ вранці 20 листопада повідомив, що російські війська протягом доби вели штурмові і наступальні дії на п’яти напрямках на сході України.

Міністерство оборони Великої Британії 18 листопада заявило, що жодна зі сторін не досягла суттєвого прогресу на Куп’янському й Авдіївському напрямках, а також на східному (лівому) березі Херсонської області, де тривають найбільш інтенсивні бої. У Міністерстві оборони Великої Британії додали, що з настанням холодної зими на сході України майже немає перспектив серйозних змін на лінії фронту. Українські військові заявляли, що очікують, нової хвилі штурму Авдіївки з боку військ РФ.

Водночас американський Інститут вивчення війни повідомив, що українські сили контратакували поблизу Авдіївки на Донеччині і здійснили «підтверджене просування» 19 листопада.