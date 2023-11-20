Авдіївка: бої за «промку». Як реагувати на тривоги через МіГ? Єрмохіна повернули з РФ

Війна в Україні: понад 5 мільйонів людей були змушені покинути свої домівки

Приблизно 5,1 мільйона українців були змушені покинути свої доміви і зараз є внутрішньо переміщеними особами. Значна частина цих людей – із Донеччини, яка найбільше постраждала від збройної агресії РФ