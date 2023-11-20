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Політика

Авдіївка: бої за «промку». Як реагувати на тривоги через МіГ? Єрмохіна повернули з РФ

  • Російські війська не полишають спроб оточити Авдіївку, повідомляють у Генштабі. А військовий експерт німецького видання Bild Юліан Рьопке вважає, що Росія перейшла до тактики «пішого оточення», адже за останні тижні втратила на цьому напрямку близько 270 одиниць бронетехніки. Яка ситуація в Авдіївці? Якою тактикою послуговуються сили РФ у своїх спробах оточити місто?

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:

  • Зупинити економіку та сіяти паніку серед цивільного населення – це мета довгих повітряних тривог в Україні, заявив президент Володимир Зеленський. І доручив військовим та уряду вирішити питання тривалих повітряних тривог. Чи можливо цьому протидіяти? Та чи можна ігнорувати тривогу, якщо злітає російський МіГ? Обговоримо з експертом.
  • Його депортували з окупованого Маріуполя. Не випускали з Росії. Та ще до повноліття запросили до військкомату Підмосков'я. Богдан Єрмохін у день свого 18-річчя повернувся до України. Як вдалося повернути українця, чиєю долею в Росії «опікувалася» сама Марія Львова-Бєлова, російська омбудсменка із прав дитини?
  • «Помилкою» називає угорський прем'єр запрошення України до початку переговорів про вступ в ЄС. Україна зараз «у світлових роках від Європейського союзу» – каже Віктор Орбан. Як Угорщина буде боротися з Україною? Які виклики чекають на Київ у відносинах з Польщею, Словаччиною та іншими країнами-сусідами на шляху до Європейського союзу?

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