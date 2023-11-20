Авдіївка: бої за «промку». Як реагувати на тривоги через МіГ? Єрмохіна повернули з РФ

- Російські війська не полишають спроб оточити Авдіївку, повідомляють у Генштабі. А військовий експерт німецького видання Bild Юліан Рьопке вважає, що Росія перейшла до тактики «пішого оточення», адже за останні тижні втратила на цьому напрямку близько 270 одиниць бронетехніки. Яка ситуація в Авдіївці? Якою тактикою послуговуються сили РФ у своїх спробах оточити місто?
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:
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