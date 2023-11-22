Росія «не планує зупинятися сама»: Умєров на зустрічі «Рамштайн»

Міністр оборони Рустем Умєров виступив із вступним словом на засіданні Контактної групи з оборони України, яка почалася 22 листопада в онлайн-форматі.

Як цитує Міністерство оборони, Умєров розповів, що Сили оборони витіснили російські військові кораблі з Чорного моря та поступово відновлюють свободу мореплавства без власного потужного флоту.

«Росія точно не планує зупинятися сама. Єдина мова, яку може зрозуміти Москва – це сила. І ми добре вивчили цю мову», – сказав Умєров.

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Він також навів дані Генерального штабу, за якими Росія втратила майже 36 тисяч військових за останні шість тижнів, з часу останнього «Рамштайну». Також ЗСУ знищили понад 500 ворожих танків, майже тисячу одиниць бронетехніки та сім літаків.

Росія не наводить офіційних даних про свої втрати під час війни в Україні.

Умєров заявив, що подальший розвиток коаліцій спроможностей – зокрема щодо артилерії, бронетехніки, авіації, ВМС, інформаційних технологій і розмінування – допоможе Україні разом з партнерами «захистити мільйони невинних життів».

У своїй промові міністр також згадав окуповане місто Олешки на лівобережжі Херсонщини, поруч із яким Сили оборони зараз ведуть наступальні дії. Умєров вказав на те, що це місто розташоване за шість годин їзди від його рідної Алушти у окупованому Криму.

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«Будь ласка, поміркуйте над цим хвилину. Лише шість годин їзди від мого дому – якщо міряти за мірками мирного часу. Як швидко ми можемо дістатися туди? Скільки це коштуватиме? Що нам потрібно, щоб це сталося? Я думаю про це щодня. І я певен, що кожен із вас допомагає Україні подолати цю відстань. Ось уже півтора року ваша підтримка наближає нас до дому», – сказав міністр.

За даними Міноборони, представники понад 50 держав беруть участь у 17-й зустрічі Контактної групи з питань оборони України 22 листопада.

Перед черговою зустріччю «Рамштайну» в Києві перебували міністри оборони США і Німеччини Ллойд Остін і Боріс Пісторіус. Вони оголосили про нові пакети військової підтримки України й обговорили з владою ситуацію на полі бою і поточні потреби українських військових.