Литва передала Україні понад три мільйони одиниць боєприпасів – міністр

Литва передала українській армії понад три мільйони одиниць боєприпасів, а також систем дистанційного підриву і зимове спорядження, повідомило Міністерство оборони Литви.

«Сьогодні в Україну надійшла військова підтримка з Литви: 3 мільйони одиниць боєприпасів 7,62×51 мм, системи дистанційного підриву та зимове спорядження для ЗСУ. Наша прихильність допомоги Україні залишається непохитною», – заявив міністр оборони Арвідас Анусаускас у соцмережі Х.

Міністерство оборони Литви на початку листопада повідомило, що передані ним пускові установки для зенітного ракетного комплексу (ЗРК) NASAMS із необхідним обладнанням вже в Україні.

Литва від початку повномасштабного вторгнення Росії надає Україні політичну та військову підтримку, а також надала притулок українським біженцям.