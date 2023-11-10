Вільнюс повідомив, що пускові установки для NASAMS вже в Україні

Міністерство оборони Литви повідомило, що передані ним пускові установки для зенітного ракетного комплексу (ЗРК) NASAMS із необхідним обладнанням вже в Україні.

Литовське оборонне відомство у твітері повідомило, що в Україну доставлені також позашляховики для екіпажу та необхідне обладнання для NASAMS.

«Дякуємо нашому союзнику Норвегії за надання частини додаткового обладнання», – додали у відомстві.

У жовтні Литва оголосила, що передасть Україні дві пускові установки NASAMS.

Раніше сьогодні Вільнюс повідомив про передачу Україні партії засобів для боротьби з дронами та генераторів.

Про ці пакети допомоги стало відомо на тлі візиту до України міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із Анушаускасом подальшу оборонну співпрацю між Україною та Литвою. За його словами, сторони наразі працюють також над постачанням броньованих медичних евакуаційних машин.