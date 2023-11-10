Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Зеленський повідомив про зустріч із міністром оборони Литви

Президент подякував Литві за підтримку України
Президент подякував Литві за підтримку України

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас відвідав Україну – про це повідомляє пресслужба президента Володимира Зеленського 10 листопада.

«Провів зустріч із міністром оборони Литви Арвідасом Анушаускасом. Обговорили подальшу оборонну співпрацю між Україною та Литвою», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Литва передала Україні «важливу партію» засобів для боротьби з дронами – Міноборони

За словами Зеленського, сторони працюють над постачанням броньованих медичних евакуаційних машин українським військовим на фронті.

Президент подякував Литві за підтримку України: «це і зброя, і політична підтримка, і абсолютно щира суспільна підтримка в Литві».

Литовське Міноборони наразі не коментувало зустріч.

Раніше сьогодні Міністерство оборони Литви повідомило про передачу Україні партії засобів для боротьби з дронами та генераторів.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG