Зеленський повідомив про зустріч із міністром оборони Литви

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас відвідав Україну – про це повідомляє пресслужба президента Володимира Зеленського 10 листопада.

«Провів зустріч із міністром оборони Литви Арвідасом Анушаускасом. Обговорили подальшу оборонну співпрацю між Україною та Литвою», – йдеться в повідомленні.

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За словами Зеленського, сторони працюють над постачанням броньованих медичних евакуаційних машин українським військовим на фронті.

Президент подякував Литві за підтримку України: «це і зброя, і політична підтримка, і абсолютно щира суспільна підтримка в Литві».

Литовське Міноборони наразі не коментувало зустріч.

Раніше сьогодні Міністерство оборони Литви повідомило про передачу Україні партії засобів для боротьби з дронами та генераторів.