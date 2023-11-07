Зеленський повідомив про додаткові NASAMS, які «стали на бойове чергування» в Україні

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на бойове чергування в Україні стали додаткові системи NASAMS від партнерів.

«Провів щоденний селектор. Отримав звіти про надходження боєприпасів, техніки й обладнання за останню добу. На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів. Вчасне підсилення нашої ППО до зими», – написав Зеленський у телеграмі 7 листопада. Про скільки саме систем йдеться – він не уточнив.

Крім того, за словами президента, на нараді заслухали зведення з фронту про бойові дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському напрямках і на півдні.

«Заслухали дані розвідок щодо ситуації на ТОТ, у Чорноморському регіоні і в країнах ОДКБ. Служба безпеки відзвітувала про свої контррозвідувальні заходи», – додав голова держави.

У вересні міністр оборони США Ллойд Остін, відкриваючи засідання Контактної групи з оборони України, закликав союзників надалі докладати зусиль для зміцнення української протиповітряної оборони. Голова Пентагону зауважив, що вже надані системи ППО Patriot, IRIS-T, HAWK, NASAMS, SAMP/T захищають критично важливу інфраструктуру України, включаючи зерно й енергоносії.

У серпні цього року Литва повідомила, що у вересні передасть Україні додаткові пускові установки зенітно-ракетного комплексу NASAMS.

Перші дві установки NASAMS Україна отримала від США восени минулого року. У липні цього року Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 1,3 мільярда доларів, в рамках цього пакету планувалося надати чотири системи NASAMS і боєприпаси до них.

У березні також повідомлялося, що Норвегія надасть Україні дві комплектні бойові установки NASAMS у співпраці зі США.