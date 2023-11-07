Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Зеленський повідомив про додаткові NASAMS, які «стали на бойове чергування» в Україні

Перші дві установки NASAMS Україна отримала від США восени минулого року (фото ілюстративне)
Перші дві установки NASAMS Україна отримала від США восени минулого року (фото ілюстративне)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на бойове чергування в Україні стали додаткові системи NASAMS від партнерів.

«Провів щоденний селектор. Отримав звіти про надходження боєприпасів, техніки й обладнання за останню добу. На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів. Вчасне підсилення нашої ППО до зими», – написав Зеленський у телеграмі 7 листопада. Про скільки саме систем йдеться – він не уточнив.

Крім того, за словами президента, на нараді заслухали зведення з фронту про бойові дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському напрямках і на півдні.

«Заслухали дані розвідок щодо ситуації на ТОТ, у Чорноморському регіоні і в країнах ОДКБ. Служба безпеки відзвітувала про свої контррозвідувальні заходи», – додав голова держави.

У вересні міністр оборони США Ллойд Остін, відкриваючи засідання Контактної групи з оборони України, закликав союзників надалі докладати зусиль для зміцнення української протиповітряної оборони. Голова Пентагону зауважив, що вже надані системи ППО Patriot, IRIS-T, HAWK, NASAMS, SAMP/T захищають критично важливу інфраструктуру України, включаючи зерно й енергоносії.

У серпні цього року Литва повідомила, що у вересні передасть Україні додаткові пускові установки зенітно-ракетного комплексу NASAMS.

Перші дві установки NASAMS Україна отримала від США восени минулого року. У липні цього року Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 1,3 мільярда доларів, в рамках цього пакету планувалося надати чотири системи NASAMS і боєприпаси до них.

У березні також повідомлялося, що Норвегія надасть Україні дві комплектні бойові установки NASAMS у співпраці зі США.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG