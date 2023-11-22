Німеччина передає Україні ще 20 БМП Marder і додаткові 155-міліметрові боєприпаси

Німецький уряд 22 листопада оновив перелік військової допомоги, яку Берлін надає Україні.
До переліку увійшли:
- 20 бойових машин піхоти MARDER із боєприпасами із запасів німецьких збройних сил та виробництв
- 2 380 155-міліметрових боєприпасів
- 1 інженерна машина WISENT 1
- 2 428 криптофонів
- 2 тягачі HX81 і два напів тягачі
- 9 автомобілів
- 5 гусеничних медичних всюдиходів
- 2 машини швидкої допомоги
Напередодні міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус повідомив, що його країна надасть Україні пакет військової допомоги на 1,3 мільярда євро. До нього увійдуть чотири системи IRIS-T SLM та артилерійські боєприпаси.
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