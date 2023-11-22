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Німеччина передає Україні ще 20 БМП Marder і додаткові 155-міліметрові боєприпаси

Ілюстраційне фото. БМП Marder на навчаннях у Німеччині, жовтень 2017 року
Ілюстраційне фото. БМП Marder на навчаннях у Німеччині, жовтень 2017 року

Німецький уряд 22 листопада оновив перелік військової допомоги, яку Берлін надає Україні.

До переліку увійшли:

  • 20 бойових машин піхоти MARDER із боєприпасами із запасів німецьких збройних сил та виробництв
  • 2 380 155-міліметрових боєприпасів
  • 1 інженерна машина WISENT 1
  • 2 428 криптофонів
  • 2 тягачі HX81 і два напів тягачі
  • 9 автомобілів
  • 5 гусеничних медичних всюдиходів
  • 2 машини швидкої допомоги

Напередодні міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус повідомив, що його країна надасть Україні пакет військової допомоги на 1,3 мільярда євро. До нього увійдуть чотири системи IRIS-T SLM та артилерійські боєприпаси.

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