Німеччина передає Україні ще 20 БМП Marder і додаткові 155-міліметрові боєприпаси

Німецький уряд 22 листопада оновив перелік військової допомоги, яку Берлін надає Україні.

До переліку увійшли:

20 бойових машин піхоти MARDER із боєприпасами із запасів німецьких збройних сил та виробництв

2 380 155-міліметрових боєприпасів

1 інженерна машина WISENT 1

2 428 криптофонів

2 тягачі HX81 і два напів тягачі

9 автомобілів

5 гусеничних медичних всюдиходів

2 машини швидкої допомоги

Напередодні міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус повідомив, що його країна надасть Україні пакет військової допомоги на 1,3 мільярда євро. До нього увійдуть чотири системи IRIS-T SLM та артилерійські боєприпаси.