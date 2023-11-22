Швейцарія схвалила експорт Німеччині 25 танків Leopard – вони не для України

Федеральна рада Швейцарії схвалила експорт 25 бойових танків Leopard 2 A4 німецькому виробнику Rheinmetall Landsysteme GmbH.



«Німеччина запевнила, що танки залишаться або в Німеччині, або в НАТО, або в її партнерів з ЄС для покриття існуючого дефіциту», - йдеться в заяві швейцарського уряду.



Повідомляється, що Берлін звернувся до Берна у лютому цього року з проханням продати частину з 87 списаних бойових танків Leopard 2 A4.



В уряді Швейцарії окремо зауважують, що танки не для України.



«Експорт танків за кордон підлягає ліцензуванню відповідно до положень Закону про військове майно. Експорт цих танків до Німеччини відповідає критеріям отримання дозволу. Вирішальне значення має той факт, що Німеччина надала запевнення, що танки залишаться в Німеччині, в НАТО або її партнерів по ЄС», – додали в уряді.

Швейцарія історично дотримується нейтралітету. Після початку війни в Україні вона неодноразово відмовляла іншим європейським країнам, коли вони просили дозволити передачу Києву зброї та боєприпасів швейцарського виробництва. Але в червні 2023 року парламент країни вирішив, що реекспорт швейцарської зброї країнами, які «поділяють цінності Швейцарії», за певних умов не суперечить концепції нейтралітету країни.