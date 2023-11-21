Парламент Словаччини підтвердив обіцянку уряду припинити військову допомогу Україні

Новий уряд Словаччини на чолі з прем’єр-міністром Робертом Фіцо отримав вотум довіри в парламенті.



78 із 150 членів Національної ради в Братиславі схвалили урядову програму.



Минулого тижня коаліція схвалила свою політичну програму, яка, серед іншого, включає передвиборчу обіцянку Фіцо припинити офіційну військову допомогу Словаччини Україні, пише агенція Reuters.

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк 14 листопада поінформував генсека НАТО про припинення військової допомоги Україні зі словацьких запасів. Але, за його словами, Словаччина пропонує «досить широкий спектр гуманітарної, цивільної та технічної нелетальної допомоги».

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Днями словацьке видання SME повідомило, що новий уряд Словаччини на чолі з прем’єр-міністром Робертом Фіцо відмовився схвалити виділення Україні чергового пакету військової допомоги на суму 40,3 мільйона євро.

Фіцо проводив інтенсивну передвиборчу кампанію, обіцяючи припинити військову допомогу Україні, зробити зовнішню політику незалежною та захистити кордони від нелегальних мігрантів.



