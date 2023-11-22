Стратком ЗСУ звітує про «ураження» російських військових із 810-ї бригади морської піхоти

Сили оборони України завдали удару по скупченню російських морських піхотинців – про це заявило Управління стратегічних комунікацій 22 листопада.

За даними командування, військові 810-ї бригади морської піхоти зібралися для святкування «так званого Дня російського артилериста».

«Російські пропагандисти стверджують, що влучним ударом були знищені одночасно кілька десятків окупантів, близько сотні отримали тяжкі поранення», – йдеться в повідомленні.

Напередодні стало відомо, що Збройні сили України в День ракетних військ і артилерії РФ 19 листопада обстріляли клуб в окупованому селі Кумачово в Старобешівському районі Донецької області, де святкували російські військові.

Читайте також: «Не розуміють, де буде основний удар ЗСУ на Херсонщині»: чи вдасться Шойгу вгамувати російську паніку?

Російські державні медіа повідомили, що внаслідок обстрілу загинула, зокрема, 40-річна акторка і режисерка Поліна Меньших із Москви, яка приїхала виступити для військових.

Російські державні агенції не вказують, що під час удару загинули також понад 20 військових РФ, про це пише видання «Новая газета. Европа», посилаючись на дані українських військових та російського військового експерта, імʼя якого в матеріалі не згадується.