ЗСУ вдарили по клубу на Донеччині, де святкували військові РФ. Загинули військові і акторка з Москви

Збройні сили України в День ракетних військ і артилерії РФ обстріляли клуб в окупованому селі Кумачово в Старобешівському районі Донецької області, де святкували російські військові.

Подія сталася 19 листопада, наступного дня про це стали писати в соцмережах, увечері 21 листопада офіційні російські інформагенції ТАСС і «РИА Новости» повідомили, що внаслідок обстрілу загинула 40-річна акторка і режисерка Поліна Меньших із Москви, яка приїхала виступити для військових.

Російські державні агенції не вказують, що під час удару загинули також понад 20 військових РФ, про це пише видання «Новая газета. Европа», посилаючись на дані українських військових та російського військового експерта, імʼя якого в матеріалі не згадується.

Як додає «Новая газета. Европа», за даними Z-каналів, Меньших була волонтеркою, а на окупований Донбас приїхала, щоби підтримати військових.

«2000 року я організувала свою танцювальну студію і на її базі виріс театр «Леге-артіс». За 15 років існування в театрі мною було поставлено вистави, які з успіхом йшли на різних сценах Москви», – розповідала про себе сама артистка. Вона викладала танці, акторську майстерність та балетну гімнастику.