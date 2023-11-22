Окупанти вивозять цінні речі й документацію з Херсонщини – голова облради про лівий берег

Із посиленням бойових дій на лівобережній Херсонщині російські окупаційні сили намагаються вивозити з регіону цінні речі й свою документацію, розповів проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко.

«Цінні речі, вивезти намагаються документацію, яку вони там заводили під час окупації. Десь була команда на ротацію, десь була команда на виїзд і колаборантів – тих, хто підтримував окупаційну владу. Тому, знаєте, ситуація там така збуджена, вона знаходиться в такій вибухонебезпечній фазі», – сказав він.

За словами Самойленка, гуманітарна ситуація на окупованій частині області – «страшна». Насамперед через високі ціни на продукти. Крім того, за його словами, російські війська нищать Лівобережжя обстрілами, намагаючись звинуватити в цьому ЗСУ.

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«Але можу запевнити, що свідомість наших людей достатньо висока і на ці речі ніхто не ведеться. Але, на жаль, дійсно сьогодні ми знаємо, що всі населені пункти, які опинилися в зоні активних бойових дій, вони просто ворогом руйнуються, нищаться, будинки зносяться під основу», – додав голова облради.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може незалежно перевірити озвучені свідчення.

Збройні сили України в жовтні-листопаді 2022 року звільнили всю правобережну частину Херсонської області включно з обласним центром. Лівобережна частина області залишається в окупації.

Генеральний штаб ЗСУ минулого тижня поінформував, що Сили оборони провели «серію успішних дій» на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку.

За даними українських військових, йдеться про диверсійні, рейдові й розвідувальні дії, виявлення шляхів постачання боєприпасів військами РФ, розвідку місць розташування особового складу і техніки.

Розвідка Великої Британії 18 листопада повідомила, що за останній тиждень найбільш інтенсивніші наземні бої розгорнулися на трьох ділянках, зокрема на лівому березі Дніпра в Херсонській області, де українські війська створили плацдарм.