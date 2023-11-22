Шойгу намагається «вгамувати істерику» в інформпросторі РФ через дії ЗСУ на Херсонщині – ISW

Міністерство оборони Росії і російські чиновники намагаються «вгамувати російську істерику» навколо українських операцій на східному (лівому) березі Херсонської області, пише у своєму новому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на заяву міністра оборони Росії Сергія Шойгу, який виступив на колегії Міноборони Росії 21 листопада і сказав, що російські війська перешкодили всім спробам України провести успішні «десантні операції на херсонському напрямку».

«Заява Шойгу, ймовірно, є спробою применшити стурбованість деяких російських воєнних блогерів щодо нездатності Росії відбити українські атаки на східному березі Дніпра, але навряд чи заспокоїть нарікання, що постійно наростають у російському інформаційному просторі», – йдеться в повідомленні.

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Аналітики зауважили, що російські воєнні блогери продовжують визнавати українську присутність на лівому березі Херсонської області і скаржаться на те, що російські війська не в змозі придушити українські операції в цьому районі.

18 листопада ISW повідомляв, що українські війська продовжують бойові дії на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Аналітики посилалися як на зведення Генштабу ЗСУ, який підтвердив утримання позицій на схід від Дніпра, так і на дані одного з російських провоєнних блогерів.

Він стверджував, що українські сили за артилерійської підтримки «безуспішно атакували поблизу Пойми (10 км на південний схід від Херсона і 4 км від річки Дніпро), Піщанівки (13 км на південний схід від Херсона і 3 км від річки Дніпро) і з Кринок (30 км на північний схід від Херсона і 2 км від річки Дніпро).

Того ж дня розвідка Великої Британії повідомила, що за останній тиждень найбільш інтенсивніші наземні бої розгорнулися на трьох ділянках, зокрема на лівому березі Дніпра в Херсонській області, де українські війська створили плацдарм.

Генеральний штаб ЗСУ минулого тижня поінформував, що Сили оборони провели «серію успішних дій» на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку.

За даними українських військових, йдеться про диверсійні, рейдові та розвідувальні дії, виявлення шляхів постачання боєприпасів військами РФ, розвідку місць розташування особового складу і техніки.