ЗСУ утримують плацдарм на лівому березі Дніпра в Херсонській області – ISW

Українські війська продовжують бойові дії на лівому березі Дніпра в Херсонській області, повідомив у зведенні за 18 листопада американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються як на зведення Генштабу ЗСУ, який підтвердив утримання позицій на схід від Дніпра, так і на дані одного з російських провоєнних блогерів.

Він стверджує, що українські сили за артилерійської підтримки «безуспішно атакували поблизу Пойми (10 км на південний схід від Херсона та 4 км від річки Дніпро), Піщанівки (13 км на південний схід від Херсона та 3 км від річки Дніпро) та з Кринок (30 км на північний схід від Херсона та 2 км від річки Дніпро).

Також російські провоєнні блогери стверджують, що ЗСУ продовжують перекидати додатковий особовий склад піхоти на східний берег.

18 листопада Генштаб України повідомив, що українські війська відбили 12 атак Росії на східному березі Херсонської області.

Генеральний штаб ЗСУ раніше поінформував, що Сили оборони провели «серію успішних дій» на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку.

За даними українських військових, йдеться про диверсійні, рейдові та розвідувальні дії, виявлення шляхів постачання боєприпасів військами РФ, розвідку місць розташування особового складу і техніки тощо.